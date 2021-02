Lehrte

Björn Zühlke hat Anfang des Jahres die Leitung der Hauptstelle der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen in Lehrte übernommen. Der 44-Jährige hat Benjamin Winter abgelöst, der innerhalb der Bank nun einen neuen Aufgabenbereich aufbauen wird. Zühlke ist bereits seit mehr als 20 Jahren für die Volksbank tätig. Begonnen hat er seine Banklaufbahn 1997 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damaligen Volksbank Lehrte eG. Im Anschluss arbeitete er 13 Jahre lang als Kundenberater und -betreuer in der Filiale in Aligse. Im Jahr 2013 übernahm er dort die Leitung.

Persönliche Beratung muss neue Technik einbinden

Durch die Zusammenlegung mit der Geschäftsstelle Lehrte im vergangenen Jahr konnte Zühlke das Team und die Kunden in der Hauptstelle am August-Bödecker-Platz bereits näher kennenlernen. Seiner neuen Aufgabe als Geschäftsstellenleiter in Lehrte blickt er nun zuversichtlich entgegen: „Ich freue mich, dass ich wieder die Möglichkeit habe, ein engagiertes und motiviertes Team zu leiten.“

Anzeige

Gemeinsam mit seinen Kollegen will Zühlke sowohl die aktuellen als auch zukünftigen Herausforderungen angehen. „Die zunehmende Digitalisierung und das veränderte Kundenverhalten wirken sich auch auf den Finanz- und Bankenbereich aus“, erklärt der neue Geschäftsstellenleiter. So würden einfache Bankgeschäfte immer weniger über persönlichen Service erledigt, die Nachfrage nach komplexer, spezialisierter Beratung, etwa in der Kredit- und Anlageberatung, nehme hingegen zu. Persönliche Beratung bleibe aber auch in der heutigen Zeit sehr wichtig und müsse die neuen Technologien mit einbinden.

Von Katja Eggers