Sievershausen

Vor zehn Jahren ist Antonio Ablon (43) als Bischof der Unabhängigen Philippinischen Kirche auf der Insel Mindanao ins Amt gebracht worden. Seitdem hat er sich unablässig für die Belange der indigenen Bevölkerung seiner Diözese Pagadian eingesetzt. Am Sonntag, 23. Februar, ist Ablon, der derzeit Gast der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte ist, ab 16 Uhr im Antikriegshaus in Sievershausen zu Gast. Dort spricht er unter dem Thema „Ich weiche nicht zurück“ über sein Wirken in der unruhigen Provinz der Philippinen.

In jüngster Zeit engagierte sich Bischof Ablon vor allem gegen den Plan der Regierung von Präsident Rodrigo Duterte, das Volk der Lumad auf Mindanao aus ihren traditionellen Lebensräumen zu vertreiben. Denn das Land, auf dem die Indigenen leben, ist reich an Bodenschätzen. Es gibt große Vorkommen an Gold, Kupfer, Aluminium und vielen anderen wertvollen Rohstoffen. Die Menschen sind gegen den Landraub und die Vertreibung nahezu machtlos.

Unruheprovinz Mindanao

Mindanao gilt seit vielen Jahren als sozialer Brennpunkt und gefährliche Unruheprovinz. Offiziell soll das Militär mit der Umsiedlung der Indigenen die Kontrolle über potenzielle Rückzugsgebiete islamistischer und anderer Guerillagruppen erhalten. Es geht aber auch um die lukrative Vergabe von Schürfrechten in der ressourcenreichen Region an philippinische und internationale Bergbaukonzerne.

Bischof Ablon hat sich immer wieder öffentlich gegen solche Pläne engagiert. Deswegen wurde er oft in der Öffentlichkeit verleumdet. Anfang dieses Jahres tauchte sein Name auf den Mordlisten lokaler Todesschwadronen auf, die dem Regime von Präsident Duterte zugerechnet werden.

Bischof will deutsche Öffentlichkeit informieren

Aus diesem Grund hat die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte beschlossen, Antonio Ablon für ein Jahr an die Elbe einzuladen. Diese Zeit will der Bischof nutzen, die deutsche Öffentlichkeit ebenso über die Verhältnisse in seiner Heimat aufzuklären wie die Mitglieder der hier ansässigen philippinischen Community. Der Eintritt zum Vortrag des Bischofs im Antikriegshaus ist kostenlos.

Von Achim Gückel