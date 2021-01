Lehrte

Für die Feuerwehren im Lehrter Stadtgebiet ist ein in vielerlei Hinsicht ungewöhnliches Jahr zu Ende gegangen. Die Corona-Pandemie sorgte für starke Einschränkungen im Dienstbetrieb der freiwilligen Helfer. Sie war aber nach Ansicht von Stadtbrandmeister Jörg Posenauer auch maßgeblich verantwortlich für eine stark gesunkene Anzahl von Einsätzen. Insgesamt wurden die Feuerwehren im Stadtgebiet 476-mal alarmiert. Im Jahr 2019 waren es noch 560 Einsätze gewesen.

Wegen Corona sei zum Beispiel deutlich weniger Verkehr auf den Straßen gewesen, sagt der Stadtbrandmeister. Das habe auch zu einer geringeren Anzahl von Unfällen und Rettungseinsätzen der Feuerwehren geführt. Das sei insbesondere auf der Autobahn 2 zu beobachten gewesen. „Die Leute waren mehr zu Hause, das mag ein Grund für den Rückgang der Einsatzzahlen gewesen sein“, mutmaßt Posenauer.

Anzeige

Corona behindert die Ausbildung der Feuerwehrleute

Eine andere Auswirkung der Corona-Pandemie bereitet dem Stadtbrandmeister und den Ortsbrandmeistern indes zunehmend Sorge. Ausbildungsdienste können wegen der Abstands- und Hygieneregeln zurzeit nur online angeboten werden. Dadurch entfällt die praktische Ausbildung fast vollständig. „Das permanente Trainieren der Handgriffe, damit im Ernstfall alles wie im Schlaf klappt, ist aber eine der Hauptaufgaben in der Ausbildung“, sagt Posenauer. Zudem entfallen viele Lehrgänge auf Regionsebene und an der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz.

Anfang August brennt auf Gut Schierke bei Hämelerwald eine Scheune bis auf die Grundmauern ab. Die Feuerwehr ist mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Quelle: Frank Tunnat

Zudem mussten die Feuerwehren im Stadtgebiet in den vergangenen zwölf Monaten einige besonders aufwendige Einsätze abarbeiten. Unter den 476 Alarmen waren allein vier Großbrände. Dazu zählten der Brand eines Wohnhauses in Immensen, die Serie von Feuern im Hämeler Wald sowie der Scheunenbrand auf Gut Schierke bei Hämelerwald. Im Jahr 2019 hatten die Einsatzkräfte keinen einzigen Einsatz bei einem Großbrand gehabt.

Weniger technische Hilfeleistungen, mehr Fehlalarme

Die Statistik des Stadtbrandmeisters weist zudem sechs (2019: 14) Mittel- und 75 (95) Kleinbrände auf. In 130 (140) Fällen wurde nachbarliche Hilfe geleistet – das bedeutet, Feuerwehren aus Nachbarortschaften helfen sich aus. Die Zahl der technischen Hilfeleistungen sank von 204 auf 155. Eine nach oben zeigende Tendenz gibt es indes bei den Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen und Heimrauchmelder. Dort stieg die Anzahl auf 100 (88) Einsätze.

Die beiden größten Brände waren im vergangenen Jahr jene in Hämelerwald. Bei dem im Wald war zeitgleich an mehreren Stellen Feuer gelegt worden. Wenige Wochen später brannte es dann auf Gut Schierke. Dabei wurde Asbest freigesetzt, das im Dach des Gebäudes verbaut war. Im Anschluss bekamen alle dabei eingesetzten Feuerwehrleute von der Stadt Lehrte das Angebot, eine Vorsorgeuntersuchung durchführen zu lassen. Ebenso wurde in aufwendigen Verfahren das gesamte eingesetzte Feuerwehrmaterial, also Geräte, Fahrzeuge und Bekleidung, durch Fachfirmen gereinigt.

Anzahl der aktiven Feuerwehrleute steigt

Zufrieden kann Posenauer mit der personellen Entwicklung in den Lehrter Feuerwehren sein. 184 Mädchen und Jungen sind in der Jugendfeuerwehr aktiv, 169 Mitglieder haben die Kinderfeuerwehren. In der Einsatzabteilung – also bei jenen Truppen, die aktiv Einsätze abarbeiten – sind 465 Mitglieder tätig, 397 Männer und 68 Frauen. Vor Jahresfrist waren es nach Angaben des Stadtbrandmeisters noch 459 Mitglieder.

Sorgen bereitet Posenauer nach wie vor die sogenannte Tagesalarmsicherheit im gesamten Stadtgebiet. Das bedeutet, mitunter sind tagsüber nicht genug der ehrenamtlichen Feuerwehrleute einsatzbereit, weil sie an weit entfernten Orten arbeiten oder nicht abkömmlich sind. Diese bedenkliche Entwicklung beobachten Fachleute schon seit Jahren. Mit der Besetzung weiterer Stellen für hauptamtliche Gerätewarte im abgelaufenen Jahr und der geplanten Besetzung der restlichen Stellen 2021 werde es aber „eine nachhaltige Unterstützung für das Ehrenamt geben“, meint Posenauer, dessen Dank auch den fördernden Mitgliedern in den Ortsfeuerwehren gilt. Das sind aktuell 955 Menschen im Stadtgebiet.

Jahreswechsel: 130 Feuerwehrleute in Bereitschaft

Während des Jahreswechsels hatten stadtweit 130 Feuerwehrfrauen und -männer die Einsatzbereitschaft sichergestellt und auf das Feiern verzichtet. Sie waren aber kaum gefordert, denn der Rutsch ins Jahr 2021 verlief in Lehrte ausgesprochen ruhig und ohne nennenswerte Brände.

Von Achim Gückel