Bibliothek ermöglicht wieder Ausleihen und Rückgaben von Medien

Lehrte

Die Bibliothek Lehrte kann ab sofort wieder genutzt werden: Trotz Schließung der Hauptstelle an der Burgdorfer Straße 16 und der Zweigstellen in den Ortsteilen sind Ausleihe und Rückgabe wieder möglich.

So funktioniert es: Die Nutzer bestellen zu Hause aus dem Onlinekatalog der Bibliothek bis zu fünf Medien. Alternativ können sie sich auch telefonisch beraten lassen oder ihr Anliegen per E-Mail an die Bibliothek senden.

Für die Ausleihe muss ein Termin vereinbart werden

Die Mitarbeiter der Stadtbibliothek suchen die ausgewählten Medien zusammen und leihen diese auf den Namen des Nutzers aus. „Für die Übergabe an der Tür der Hauptstelle wird ein Termin vereinbart. Die Übergabe erfolgt kontaktlos“, erklärt Stadtsprecher Fabian Nolting.

Ebenfalls sei es möglich, mit Terminvereinbarung ausgeliehene Medien in gleicher Weise zurückzugeben. „Die Medien kommen nach der Rückgabe für mehrere Tage in Quarantäne und werden erst danach zurückgebucht um sicherzugehen, dass eventuell vorhandene Viren abgestorben sind“, sagt Nolting.

Auch Neuanmeldungen in der Bibliothek sind möglich

Kunden, die einen neuen Ausweis benötigen oder ihren alten verlängern wollen, können das Geld dafür zu einem festgelegten Termin in einem Umschlag an der Bibliothekstür mit Abstand übergeben, erklärt der Stadtsprecher. Neue Leser könnten sich auch über diesen Weg anmelden – mit Ausweiskopie und der Gebühr in einem Briefumschlag.

In der Stadtbibliothek Lehrte sind Terminvereinbarungen unter Telefon (05132) 54460 von Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 13 Uhr möglich. Die Bibliothek kann auch per E-Mail an stadtbibliothek@lehrte.de kontaktiert werden. Die Jahresgebühr beträgt für Erwachsene 12 Euro, ermäßigt sowie für Auszubildende und Studenten 5 Euro. Schüler zahlen nichts.

Von Patricia Oswald-Kipper