Ahlten

Mit Zeugen hatte dieser Dieb offenbar nicht gerechnet. In der Nacht zum Mittwoch gegen 1 Uhr hat ein 25-Jähriger in der wenig belebten Straße Mühlenfeld in Ahlten aus einem dort geparkten Nutzfahrzeug einen sogenannten Knarrenkoffer (Steckschlüsselsatz) und eine Akku-Flex gestohlen. Die Fahrerkabine des Autos war nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte allerdings auch nicht verschlossen. Anschließend machte sich der mit 2,09 Promille stark betrunkene Mann aus dem Staub. Zeugen alarmierten aber umgehend die Polizei, die den 25-Jährigen kurze Zeit später auf der Flucht festnehmen konnte.

Von Oliver Kühn