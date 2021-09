Lehrte/Hannover

Der Lehrter Bernward Schlossarek bleibt Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Regionsversammlung. Am Mittwochabend ist er bei der konstituierenden Sitzung der bei der Kommunalwahl in das Parlament gewählten Christdemokraten mit 21 Stimmen im Amt bestätigt worden. „Ich habe mich gefreut, dass mich die neue Fraktion einstimmig zu ihrem Vorsitzenden gewählt hat“, sagt Schlossarek.

Mit der Besetzung der wichtigsten Position in der Fraktion könne nun die Organisation für die neue Wahlperiode beginnen, heißt es in einer Mitteilung der CDU. „Jetzt gilt es, in den nächsten Wochen, die Arbeit für die kommende Wahlperiode zu organisieren und die Fraktion neu aufzustellen“, meint Schlossarek. Dazu gehöre auch die Herstellung einer belastbaren Mehrheit in der Regionsversammlung. Die bisherige Große Koalition im Regionsparlament habe weiterhin eine klare Mehrheit.

Die Zeichen stehen auf Rot-Grün

Ob es zu einer Neuauflage dieser Koalition kommt, ist indes fraglich. Wegen der starken Stimmzuwächse der Grünen deute vieles auf eine Rot-grüne Koalition mit der knappen Mehrheit von 43 Sitzen hin, meint Schlossarek. Die ersten Signale am Wahlabend deuteten schon auf eine Renaissance dieses Bündnisses hin. Die CDU-Fraktion sei aber bereit, mit den demokratischen Parteien zu konstruktiven Gesprächen zur Zukunft der Region zusammenzukommen.

Von Achim Gückel