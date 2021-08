Sievershausen

Die Gitarren sind zurück in Sievershausen. Hernán Nuñez, Leiter des Berlin Guitar Ensemble (BGE), und seine Gitarristen aus aller Welt gastieren am Sonntag, 29. August, ab 16 Uhr erneut am Antikriegshaus. Das Konzert findet unter freiem Himmel und mit freiem Eintritt statt. Die Musiker bitten aber um eine Spende.

Das Ensemble der virtuosen Gitarristen kommt schon seit mehr als zehn Jahren immer wieder nach Sievershausen, um dort in einer Art zweiwöchigem „Trainingslager“ intensiv für kommende Auftritte zu proben. Das dabei erarbeitete Repertoire stellen die Musiker dann stets in einem Abschlusskonzert dem Publikum vor und runden damit die gemeinsame Zeit ab.

Nicht nur Filmmusik und Improvisation gehören zum Repertoire

Filmmusik, Eigenkompositionen, Rock und Pop sowie klassische Arrangements der zeitgenössischen Musik – das Repertoire der sechs bis 24 Gitarrenspieler und -spielerinnen lässt nichts zu wünschen übrig. Dazu kommt ein erweitertes Klangspektrum durch das „Guitar Craft Tuning“, das alle Spieler nutzen.

Charakteristisch ist auch die sogenannte „Circulation“. Bei der Gruppenkomposition, die teils nach Noten gespielt und teils improvisiert ist, wird eine Note oder ein Akkord von einem Gitarristen zum nächsten wie in einer musikalischen Kaskade weitergegeben.

Wer das Konzert in Sievershausen besuchen möchte, muss im Sinne des Corona-Schutzes entweder genesen, geimpft oder getestet sein. Denn bei schlechtem Wetter wird das Konzert in den Veranstaltungssaal des Antikriegshauses verlegt. Platzreservierungen nimmt der Veranstalter per E-Mail an info@antikriegshaus.de entgegen.

Von Nina Andresen