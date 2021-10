Beim verkaufsoffenen Sonntag dreht sich in Lehrte am Sonntag, 7. November, alles um die Themen Märchen und Martinsmarkt. Das Programm steht bereits und sieht nicht nur Lesungen und einen Laternenumzug vor.

Am verkaufsoffenen Sonntag ist in der Vergangenheit auch schon im „Radhaus Sturm“ gelesen worden. In diesem Jahr stehen wieder Märchenlesungen in Geschäften an. Quelle: Katja Eggers (Archiv)