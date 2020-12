Lehrte

Es war die dritte Unfallflucht in Lehrte in dieser Woche: Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der Königstraße in Höhe der Hausnummer 14 vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen 3er-BMW beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Den Schaden beziffert die Polizei Lehrte mit rund 1500 Euro. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 18.15 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich auf der Wache unter Telefon (0 51 32) 82 70 zu melden. Erst am Dienstag hatte ein Autofahrer einen Fahrradfahrer zu Fall gebracht und den Verletzten liegen gelassen.

Von Oliver Kühn