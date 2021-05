Lehrte

Seine Missachtung des Infektionsschutzgesetzes und der Straßenverkehrsordnung wird einen 31-jährigen Lehrter teuer zu stehen kommen. Der Mann war in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.10 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Köthenwaldstraße unterwegs, als er in eine Polizeikontrolle geriet – mitten während der Ausgangssperre. Aber einen triftigen Grund, warum er sich draußen aufhielt, konnte er nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte nicht nennen. Darüber hinaus nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr und ließen den 31-Jährigen pusten: Das Geräte zeigte einen Wert von 0,75 Promille an. Ab 1,1 Promille gilt eine Alkoholisierung im Verkehr als absolute Fahruntüchtigkeit und wird als Straftat geahndet. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

Von Oliver Kühn