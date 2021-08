Lehrte

Die Begegnungsstätte an der Goethestraße macht ihrem Namen derzeit keine Ehre. Denn Begegnungen hat es dort schon seit anderthalb Jahren nicht mehr gegeben. Die Räume sind zum ersten Corona-Lockdown Mitte März 2020 geschlossen worden und sollen es bis mindestens Mitte August auch bleiben. Ein konkretes Datum für die Wiedereröffnung hat die Stadt, welche das Gebäude langfristig angemietet hat, nicht genannt. Stattdessen wurden die Nutzer zu einer Aufräumaktion aufgerufen.

Nutzer wie der Sozialverband (SoVD) Lehrte sind enttäuscht und verärgert und haben sich an SPD-Ratsfrau Helga Laube-Hoffmann gewandt. Sie kann den Unmut verstehen. „Die Ungeduld ist nachvollziehbar, schließlich ist die Begegnungsstätte bei vielen Älteren doch die einzige Anlaufstelle zur Kommunikation, und ein vollständiger Impfschutz liegt vor“, erläutert Laube-Hoffmann. Viele Senioren würden sich daher gern wieder treffen. „Zumal das ja beim Roten Kreuz und der Kirche mittlerweile auch schon wieder geht“, betont die Ratsfrau, die auch selbst SoVD-Mitglied ist.

Nutzer sollen aufräumen und Bänke streichen

Aus dem Lehrter Rathaus heißt es, dass die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung der Begegnungsstätte auf Hochtouren laufen. Die zuständige Mitarbeiterin erarbeite derzeit ein Hygienekonzept, das allen Nutzern gerecht wird. Und das sind nicht wenige, denn in den Räumen an der Goethestraße treffen sich seit 1985 Vereine und Verbände wie SoVD, DRK, Arbeiterwohlfahrt, Landfrauen und Senioren-Union zu geselligen Freizeitaktionen und Jahresversammlungen. Dabei werden ältere Menschen zur Mitwirkung und Mitgestaltung ermutigt und zudem oft neue Bekanntschaften geknüpft. Die Begegnungsstätte gilt daher in Lehrte als wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens.

Die Reinigung wird dort von einem externen Unternehmen übernommen, das die Stadt bezahlt. Weil die Räume jedoch anderthalb Jahre nicht genutzt wurden, steht laut Stadtsprecherin Lilian Appel jetzt eine Grundreinigung an. Die Nutzer sollen unter anderem aufräumen, Sitzbänke streichen und das Außengelände herrichten. Darum hat die Stadt Anfang Juli in einem Brief gebeten und für diese Aktion Montag und Donnerstag, 9. und 12. August, angesetzt.

Laube-Hoffmann: „Stadt könnte Senioren entgegenkommen“

Laube-Hoffmann regt indes an, dass solche Arbeiten auch die externe Reinigungsfirma oder Mitarbeiter des städtischen Bauhofs übernehmen könnten. Schließlich seien die SoVD-Mitglieder in der Regel älter als 70 Jahre. „Viele können sich nicht mehr bücken und sind körperlich eingeschränkt – da könnte die Stadt den Senioren doch entgegenkommen“, findet Laube-Hoffmann.

Weil dem SoVD die Angaben der Stadt zur Wiedereröffnung zu unkonkret sind und für Einladungen eine gewisse Vorlaufzeit benötigt wird, hat der Vorstand für sein Mitgliederversammlung am 18. September nun Räume im Restaurant Visier am Hohnhorstweg reserviert.

