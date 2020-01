Zwei Künstler, eine Ausstellung: In der Städtischen Galerie stellen Beate Köhne und Torsten Schumann Malerei und Fotos aus. Die Ausstellung wird am Freitag, 24. Januar, um 19 Uhr eröffnet und ist danach noch bis zum 19. April zu sehen.

Die Arbeit "The Pursuit of more " (2016) von Torsten Schumann ist in der Städtischen Galerie zu sehen. Quelle: Torsten Schumann