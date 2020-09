Im dritten Jahr in Folge ist der Sommer zu trocken gewesen, das macht den Bäumen zu schaffen. Der Bauhof der Stadt Lehrte setzt beim Bewässern jetzt auf Gießringe. Gelöst sind die Probleme damit aber noch nicht.

So funktioniert das Bewässern mit dem Gießring: Mitarbeiter des Bauhofs demonstrieren den Lehrter Umweltpolitikern den Vorgang an einem Baum an der Burgdorfer Straße. Quelle: Achim Gückel