Immensen

In den kommenden Wochen ist auf der viel befahrenen Ortsdurchfahrt Immensens Geduld nötig. Ab Montag, 7. Oktober, ist die Bauernstraße in Höhe der Häuser mit den Nummern 9 und 12 wechselnd halbseitig gesperrt. Ampeln werden den Verkehr regeln. Das hat die Lehrter Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt. Grund für die Sperrung ist der Ausbau der beiden Bushaltestellen Immensen/Kirche. Sie sollen barrierefrei und damit behindertengerecht werden.

Nach bisheriger Planung wird die halbseitige Sperrung der Bauernstraße bis zum 25. November andauern. Die Bushaltestellen in den Lehrter Dörfern werden schon seit einiger Zeit Schritt für Schritt nachgebessert. Zuletzt war das am Brinkplatz in Steinwedel der Fall.

Von Achim Gückel