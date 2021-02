Zum Muttertag am 9. Mai soll es in Lehrte frische Erdbeeren en masse geben. Dafür baut Obstbauer Harm Nöhre die Früchte jetzt nicht mehr auf Erde, sondern auf Substratböden in Folientunneln an. Der Landwirt verspricht sich von seinem neuen Projekt aber nicht nur eine frühere Ernte.