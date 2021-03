Arpke

Der Wasserverband Peine setzt die Modernisierung des Trinkwasser-Ortsnetzes in Arpke fort: Am Montag, 22. März, beginnen in fünf Straßen Arbeiten zur Erneuerung von 1090 Metern Leitung. Anwohner müssen mit kleineren Einschränkungen für den Verkehr rechnen, bei 35 Anliegern kommt es bei der Umstellung der Hausanschlüsse zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Wasserversorgung.

Betroffen sind die Sievershausener Straße, die Alte Dorfstraße, der Pastorengang sowie Straßen Im Winkel und An der Kirche. Dort ersetzen neue Kunststoffleitungen die alten Rohre aus den Fünfzigerjahren. Die beauftragte Baufirma beginnt in der Sievershausener Straße, teilt der Wasserverband Peine mit.

Ablagerungen im Rohr machen Erneuerung nötig

Ende Juli sollen die Arbeiten beendet sein, kündigte der zuständige Bauleiter Karsten Behrens an. Die neuen Leitungen seien dringend nötig, denn in den alten Rohren hätten Ablagerungen den Rohrdurchmesser im Innern deutlich verkleinert. Das führe zu sinkendem Wasserdruck, und das Trinkwasser könnte möglicherweise trübe werden, sagt der Experte.

Während der Bauarbeiten sei mit Einschränkungen für den Verkehr zu rechnen, sagte Behrens. Denn die Straßen müssten aufgebrochen werden. Kurzfristig könne es auch dazu kommen, das Zufahrten zu Grundstücken eingeschränkt seien. Man werde die Anlieger aber rechtzeitig informieren.

Nach Angaben der Stadt Lehrte sind die Schmiedestraße, Abschnitte der Alten Dorfstraße sowie Ahrbeke zeitweise halbseitig gesperrt. Eine Vollsperrung wird es an der Sievershausener Straße (Ecke Alte Dorfstraße bis Sievershausener Straße 11) sowie den Straßen Im Winkel, An der Kirche und Pastorengang geben.

35 Hausanschlüsse werden angepasst

Die Trinkwasserversorgung bleibt laut Behrens auch während der Bauphase gesichert. Sobald die neuen Leitungen die Dichtheits- und Hygieneprüfungen bestanden haben, gehen sie in Betrieb. Zudem passt der Wasserverband Peine 35 Hausanschlüsse an die neuen Leitungsverläufe an. Dabei kann es kurzzeitige Unterbrechungen bei der Wasserversorgung geben. Auch diese sollen den Anliegern rechtzeitig angekündigt werden.

Bereits 2018 und 2019/ 2020 hat der Wasserverband 1215 Meter des Trinkwasserortsnetzes in Arpke erneuern lassen.

Der Verband investiert nach eigenen Angaben jetzt rund 450.000 Euro in die neuen Trinkwasserleitungen.

Von Elena Everding und Achim Gückel