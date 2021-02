Lehrte

Bis zum Herbst 2019 standen an dieser Stelle neben der Manskestraße noch zwei stattliche Villen. Nach dem Abriss der Gebäude auf dem ehemaligen Gelände der Stadtwerke lag das Areal im Dornröschenschlaf. Doch das hat sich nun geändert. Am Donnerstagvormittag haben offiziell die Arbeiten für das Quartier am Stadtpark begonnen – ein hochmoderner, aus vier Gebäudeteilen bestehender Wohnkomplex. Darin entstehen 92 Wohnungen samt Tiefgarage und sogenanntem Mobilitätskonzept mit E-Tankstelle, Leihautos und -fahrrädern. Bauherr ist die Lehrter Wohnungsbaugesellschaft (LWB), eine 84-prozentige Tochter der Stadt.

Der Baustart kommt spät, eigentlich hätten die Arbeiten für das neue Wohnquartier schon längst beginnen sollen. Schuld an der Verzögerung ist die Corona-Pandemie. Denn die Region Hannover hatte es untersagt, Baumaßnahmen in Angriff zu nehmen, wenn auf dem Gelände Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg lagern könnten und außerdem ein Krankenhaus in der Nähe ist. Die Region will mit dieser Verordnung vermeiden, dass in der Pandemie möglicherweise eine Klinik wegen einer Bombenräumung evakuiert werden muss.

Keine Bomben im Boden

„Das Gelände ist jedoch keine Verdachtsfläche für Kampfmittel“, sagt Daniel Koch, Prokurist der LWB. Bomben im Boden seien nicht zu erwarten. Sollte man nun wider allen bisherigen Erkenntnissen solche Funde machen, müsse aber das gesamte Projekt gestoppt werden. In den vergangenen Tagen hatten schließlich noch Schnee und Eis für ein paar Tage Verzögerung beim Bauauftakt gesorgt.

LWB erwartet kontaminiertes Erdreich

Koch sieht indes andere Probleme kommen. Das ehemalige Stadtwerke-Geländes könnte mit Schadstoffen belastet sein, befürchtet er. Daher habe man Bodenproben genommen. Wie schnell man nun auf der Baustelle vorankomme, hänge auch davon ab, wie viel belastetes Material man zutage befördere und wie lange die Beseitigung dauere.

Die Wohnanlage Quartier am Stadtpark im Dreieck aus Manskestraße, Parkstraße und Schlesischer Straße wird aus vier Gebäuden bestehen, die sich drei- bis dreieinhalbgeschossig um einen Innenhof gruppieren. Hauptsächlich plant das hannoversche Architekturbüro Kellner-Schleich-Wunderling Zweizimmerwohnungen, zu einem geringeren Teil auch Dreizimmerwohnungen. 37 der 92 Wohneinheiten werden öffentlich geförderte Sozialwohnungen sein.

Auf dem Gelände werden vier Gebäude entstehen. Quelle: Michael Schütz

Ursprünglich hätten auf dem Gelände fünf Gebäude entstehen sollen. Später sind die Pläne aber auf vier Gebäude reduziert worden. Die zunächst geplanten Vierzimmerwohnungen entstehen nicht.

Liste für Interessenten

Zu den Mietpreisen im Quartier am Stadtpark will Koch noch keine Angaben machen. Bereits jetzt könne man sich aber bei der LWB unverbindlich auf eine Liste mit Interessenten eintragen. Anfang 2022 sollen diese dann Post erhalten.

Im Jahr 2015 hatte die Lehrter Wohnungsbaugesellschaft das Quartier 16 an der Schlesischen Straße errichtet. In dem modernen Gebäudekomplex mit Praxisräumen, Geschäften und einer Außenstelle des Amtsgericht im Erdgeschoss entstanden 46 Mietwohnungen, in die ab Januar 2017 Mieter einzogen.

Von Michael Schütz und Achim Gückel