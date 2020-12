Der Ortsrat Ahlten fordert zwei Straßenübergänge – am Barnstorfplatz und auf Höhe des Edeka-Marktes an der viel befahrenen, zweispurigen Hannoverschen Straße. In der jüngsten Sitzung hatten sich die Lokalpolitiker mehrheitlich für den Vorschlag der CDU-Fraktion ausgesprochen. Vor allem am Barnstorfplatz sei ein Überweg für Fußgänger wichtig. Durch die beiden Neubaugebiete bekäme Ahlten viele Neubürger, darunter Familien mit Kindern. „Und denen müssen wir einen sicheren Schulweg ermöglichen“, betont Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler.

Jüngst hatte es am Barnstorfplatz einen Ortstermin mit Vertretern der Stadtverwaltung Lehrte gegeben. Laut Lehrtes Stadtsprecher Fabian Nolting steht die geforderte Querungshilfe auch im Entwurf des Verkehrsentwicklungsplans (VEP). Ein Zebrastreifen scheide in der Tempo 30-Zone allerdings aus. Denkbar sei eine Verkehrsinsel. „Ob sich das dort technisch umsetzen lässt, wird frühestens nächstes Jahr geprüft, erst mal muss auch der VEP beschlossen werden“, erklärt Nolting.

Der Straßenübergang am Edeka-Markt könne über einen Haushaltsbegleitantrag laufen. „Da muss man schauen, ob dann Mittel eingestellt werden“, sagt Nolting.