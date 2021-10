Ahlten

Das Seniorenwerk im Wiesengrund in Ahlten wird zur Kulisse für eine Autorinnenlesung. Am Dienstag, 2. November, ist dort ab 15 Uhr die hannoversche Schriftstellerin Barbara Schlüter zu Gast. Die Historikerin wird aus ihrem Roman „Verschaukelte Liebe“ lesen. Für ihr Buch hat Schlüter intensiv recherchiert und sich zum einen mit dem Asyl für gefallene Mädchen in Hannover-Kirchrode und zum anderen mit den sogenannten Lustreisen zur See beschäftigt, die der Reeder Albert Ballin um 1840 aus der Taufe gehoben hat.

Die luxuriösen Seereisen waren damals den gut betuchten Kreisen vorbehalten: Die Passagiere gingen zum reinen Spaß an Bord. Schlüter hat Archivmaterial und Reiseberichte gesichtet. Entstanden sind lebendige Beschreibungen des Bordlebens: Was gab es zu essen? Wie sah es mit der musikalischen Unterhaltung aus? Wie liefen die Landausflüge?

Architektenfamilie unternimmt Lustreise

In Schlüters Roman ist es die hannoversche Architektenfamilie von Elßtorff, die 1892 mit ihrer Entourage eine ausgedehnte Lustreise zur See in den Orient unternimmt. Mit dabei ist auch Ziehtochter Elsa Martin - und deren heikle Situation sorgt in der Familie auf See für Unruhe. Denn Elsa hat sich im Jahr zuvor verliebt, und dem Glück der 20-Jährigen stehen zahlreiche Hindernisse im Weg.

Dass auch andere jungen Frauen große Probleme bewältigen müssen, erfährt Elsa hautnah durch den Kontakt zum Magdalenium, einem Asyl für gefallene Mädchen. Aufgenommen wurden dort seinerzeit junge Frauen, die von den vorherrschenden Moralvorstellungen abwichen, weil sie ihre Jungfräulichkeit verloren hatten, ohne verheiratet zu sein,

„Verschaukelte Liebe“ ist Schlüters nunmehr vierter Gesellschaftsroman rund um die Architektenfamilie Elßtoff. Die Autorin arbeitet zudem als Coach und lebt sowohl in ihrer Heimatstadt Hannover als auch auf der kanarischen Insel La Palma.

Die Lesung ist kostenfrei. Es ist jedoch eine Anmeldung unter Telefon (0 51 32) 88 76 80 nötig. Vor Ort gilt die 3-G-Regel, eingelassen werden nur Geimpfte, Genesene und Getestete.

Von Katja Eggers