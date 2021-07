Lehrte/Hildesheim

Eine Mitarbeiterin zweier Bankfilialen in Lehrter Ortsteilen hat sich offenbar über Jahre hinweg in großem Stil am Ersparten von drei betagten Kundinnen bereichert. Die Frau habe serienweise Unterschriften gefälscht und Geld von den Sparbüchern der Seniorinnen abgehoben, lautet der Vorwurf. Am Montag, 5. Juli, beginnt im Landgericht Hildesheim der Prozess gegen die 62-Jährige. Ihr werden insgesamt 55 Betrugsfälle vorgeworfen. Der Frau droht eine Haftstrafe.

Auf 292.300 Euro summieren sich laut Anklageschrift die Abhebungen, welche die Bankmitarbeiterin unrechtmäßig vollzogen haben soll. Was sie mit dem ergaunerten Geld anstellte, ist noch unklar. Es soll aber zumindest zum Teil in den Lebensunterhalt der Frau eingeflossen sein. Ob sie das Geld an ihre Opfer zurückzahlen kann, wird erst nach dem Prozessauftakt klar sein. Schon am Montag, 12. Juli, soll jedoch das Urteil in dem spektakulären Fall gesprochen werden.

52-mal Unterschriften gefälscht

Konkret wirft die Staatsanwaltschaft der 62-Jährigen vor, zwischen Januar 2014 und Februar 2018 immer wieder auf sogenannten Auszahlungsquittungen die Unterschriften der drei Kundinnen gefälscht zu haben. 52-mal soll sie so vorgegangen und das auf den Papieren angewiesene Geld jeweils in bar aus den Bankbeständen kassiert haben. Darüber hinaus soll sie in drei Fällen Computersysteme für den Betrug genutzt haben.

Wie es kommen konnte, dass die Bankmitarbeiterin vier Jahre lang unbemerkt von Arbeitgeber und Kundinnen ihre Betrugsmasche durchziehen konnte, ist noch unklar. Laut Steffen Kumme, Sprecher des Landgerichts Hildesheim, war die 62-Jährige bei der Auswahl ihrer Opfer aber offenbar sehr geschickt. Die drei Seniorinnen sollen kaum noch in ihre Sparbücher geschaut und auch keinen Überblick über die dort lagernden Summen gehabt haben. Die mutmaßliche Betrügerin nutzte diesen Umstand sowie ihre persönliche Bekanntheit und das Vertrauensverhältnis zu den Kundinnen offenbar schamlos aus.

Ermittlungen ziehen sich jahrelang hin

Wie der Stein zu polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen vor mehr als drei Jahren ins Rollen kam, ist noch nicht öffentlich. Die Bemühungen, Licht in das Dunkel der unrechtmäßigen Geldabhebungen zu bringen, hätten sich dann aber über lange Zeit hingezogen, sagt Kumme. „Es gab zunächst intensive Ermittlungen, um herauszukriegen, wer für die Abhebungen verantwortlich war.“

Weil die mußmaßliche Betrügerin so extrem häufig ihre Masche durchzog und Geld aus dem Bestand der Bank abzweigte, wirft ihr die Staatsanwaltschaft nun sogenannten gewerbsmäßigen Betrug vor – also eine fortwährende Serie von Taten, die „eine nicht unerhebliche Einnahmequelle zur Bestreitung des Lebensunterhaltes verschafft“ habe, heißt es.

62-Jähriger droht Haftstrafe

Grundsätzlich könnten bei einem erwiesenen gewerbsmäßigen Betrug pro Tat sechs Monate Freiheitsentzug auf die Angeklagte zukommen. Höchstes mögliches Strafmaß seien aber zehn Jahre. Entscheidend sei aber auch, ob sich die mutmaßliche Betrügerin geständig zeige und das ergaunerte Geld zurückzahlen könne.

Von Achim Gückel