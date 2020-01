Schmierereien an den Tunnelwänden, Fälle von Vandalismus, illegale Müllablagerung: Am Bahnhof in Hämelerwald gibt es immer wieder Grund zur Verärgerung. Der Ortsrat hat unlängst über mögliche Gegenmaßnahmen gesprochen. Aber er zeigt sich skeptisch, ob eine Überwachung machbar ist.