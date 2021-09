Lehrte

Das Areal zwischen Lehrter Bahnhof und Rathaus gilt unter Lehrtes Stadtplanern seit vielen Jahren als schwierig. Die entlang der Bahntrasse verlaufende Bahnhofstraße lädt nicht zum Verweilen ein, im Bahnhofstunnel selbst fühlen sich trotz des hellen Anstrichs abends viele unwohl. Zusätzlich ist dort eine Drogenberatungsstelle, die Abhängige mit Methadon versorgt.

Die Bahnhofstraße lädt nicht zum Verweilen ein. Das Hotel Deutsches Haus ist inzwischen geschlossen. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Das Land will nun die Aufwertung dieses Bereichs unterstützen – mit 114.545 Euro aus dem Projekt „Zukunftsräume Niedersachsen“. Regionalministerin Birgit Honé (SPD) übergab den Förderbescheid am Mittwoch an Bürgermeister Frank Prüße (CDU).

Mit einem eigenen städtischen Beitrag und einem Zuschuss der Bahn stehen der Stadt nun insgesamt 190.908 Euro für das Projekt zur Verfügung. Laut Bürgermeister Prüße soll damit ein Masterplan für die Umgestaltung geschmiedet werden. Ziel sei es, den Bereich in „ein zukunftsweisendes Bahnhofsumfeld und einen attraktiven Willkommensort“ zu verwandeln.

Grundlage ist ein städtebaulicher Wettbewerb

Laut Stadtplanerin Anja Hampe soll dies mittels eines städtebaulichen Wettbewerbs auf den Weg gebracht werden. Geplant ist ein Prozess mit einer Ideenwerkstatt, mit Bürgerbeteiligung und einer Wettbewerbsausschreibung. „Wir erwarten uns als Ergebnis eine klare Perspektive“. Sie freut sich auf Ideen „von Menschen, die mal von außerhalb auf die Stadt schauen“. Hampe betonte allerdings, dass noch einige Herausforderungen anstehen – dazu zählen etwa Grundstücksverhandlungen mit der Bahn zu Flächen entlang der Bahntrasse. Durch darunter liegende Kabelkanäle gestalte sich der Prozess momentan als schwierig, so Hampe.

Im Bahnhofstunnel fühlen sich viele Passanten trotz den weißen Anstrichs unwohl. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Ministerin Birgit Honé betonte die Bedeutung lebendiger Stadtzentren für die regionale Entwicklung. Attraktive Innenstädte zeichneten sich durch verschiedene Funktionen aus – dazu zählten die Aufenthaltsqualität genauso wie ein guter Mix aus Mobilitätsangeboten wie Bus und Bahn sowie Angebote zum Arbeiten, Einkaufen und Wohnen. Das mache diese Kommunen auch zum Anker für umliegende Gemeinden.

Mit dem „Zukunftsraum Bahnhofstraße/Rathausviertel“ gehe Lehrte „ein Areal mit vielen Herausforderungen, aber auch viel Potenzial, mutig an“, sagte Honé.

Lehrte will Stellung als Mobilitätsknotenpunkt ausbauen

Für Lehrtes Ansatz gab es auch von Dinah Stollwerck-Bauer, Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, viel Lob. Sie sieht in dem städtebaulichen Wettbewerb „einen grundlegenden Ansatz zu einer neuen Leitbildentwicklung für die Stadt“.

Dank der Förderung könne die Stadt nun den städtebaulichen Wettbewerb starten, so Lehrtes Bürgermeister Prüße. Mit der Umgestaltung des Areals wolle die Stadt Lehrte auch langfristig ihre Ausstrahlungswirkung über den lokalen und regionalen Rahmen hinaus verbessern, betonte der Bürgermeister. Dazu zähle der Ausbau der Stellung als wichtiger Mobilitätsknotenpunkt. Damit wolle Lehrte auch die regionale Kooperation der umliegenden Kommunen fördern.

Der Eingang zum Bahnhofstunnel an der Bahnhofstraße ist nicht besonders einladend. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Von Patricia Oswald-Kipper