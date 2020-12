Lehrte - Hilfe in der Not: Die Bahnhofsmission in Lehrte trotzt Corona

Ein Sitzplatz im Warmen, Getränke und ein Imbiss: Die Bahnhofsmission in Lehrte hilft im Corona-Lockdown weiterhin Menschen in Not. Die Ehrenamtlichen öffnen auch zwischen Weihnachten und Neujahr die Türen.