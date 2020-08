Lehrte

Der Bahnhof in Lehrte wird in den kommenden Monaten attraktiver. 212.000 Euro fließen in Reparaturen und Sanierungen. Das Geld stammt aus einem Konjunkturprogramm, das kleinen und mittelständischen Handwerksbetrieben helfen soll, die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Mit den Arbeiten am Bahnhof werden regionale Firmen beauftragt. Was sie genau am Bahnhof erledigen werden, steht allerdings noch nicht fest.

Das Geld kommt aus einem Konjunkturpaket des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das Sofortprogramm, das erst vor wenigen Tagen vom Ministerium sowie der Deutschen Bahn präsentiert worden war, ist insgesamt 40 Millionen Euro schwer. Davon sollen bundesweit 167 Bahnhöfe profitieren. In der Region Hannover gehören neben dem in Lehrte auch der Messebahnhof in Laatzen, der Hauptbahnhof in Hannover und die Station in Misburg dazu. Aber auch in Celle, Göttingen, Nienburg, Uelzen und Lüneburg sollen die Bahnhöfe fit gemacht werden.

Die Wartehalle am Bahnhof mit dem Abgang in den Tunnel. Hier könnte eine moderne Beleuchtung die Attraktivität erhöhen. Quelle: Achim Gückel

Mit dem Konjunkturprogramm werden unter anderem Maler- und Fassadenarbeiten, der Austausch von Wand- und Bodenbelägen, die Erneuerung von Treppen, Zäunen und Dächern, das Aufstellen zusätzlicher Sitze, die Beseitigung von Graffiti und Vandalismusschäden, die Erweiterung von Informationstafeln sowie energetische Sanierungen wie eine Umrüstung auf LED-Beleuchtung oder der Austausch von Heizanlagen finanziert. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) spricht dabei von „kleinen Maßnahmen mit großer Wirkung“. Maler, Gerüstbauer, Elektroinstallateure und weitere heimische Handwerksbetriebe könnten sofort loslegen. Doch nicht nur der handwerkliche Mittelstand, sondern auch die Bahnkunden profitierten von der Schönheitskur an den Bahnhöfen. Ronald Pofalla, Infrastrukturvorstand bei der Bahn, spricht indes von „höherer Aufenthaltsqualität und besserer Information“ für Reisende und Besucher der Bahnhöfe.

Miersch : „Bahnfahren wird attraktiver gemacht“

Auch der hiesige SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch hat bereits reagiert: Das Vorhaben zeige, dass das Konjunkturpaket „auch direkt und vor Ort“ wirke. Bahnfahren werde attraktiver gemacht, regionale Handwerker bekämen in der Krise neue Aufträge.

An der Fassade platzt an einigen Stellen der Putz ab. Quelle: Achim Gückel

Das Geld soll nach dem Willen des Ministeriums und der Bahn bis Ende 2020 ausgegeben werden, um schnelle Wirkung für die durch Corona leidende Konjunktur zu entfalten. Zunächst wird es jedoch darum gehen, den Bahnhof in Lehrte unter die Lupe zu nehmen und die Schwachstellen aufzudecken. Wann das geschieht und wann entschieden wird, wo die Handwerker tätig werden sollen, ist noch unklar.

Dass es an dem ab 1844 errichteten Bahnhof Verbesserungspotenzial gibt, ist jedoch an manchen Stellen deutlich. Dort platzt der Putz ab, das Mauerwerk hat Schadstellen, an den Lärmschutzwänden prangen Graffiti, und der Anstrich hätte hier und da eine Erneuerung verdient.

Der Bahnhof ist die Keimzelle des modernen Lehrte Der Bahnhof ist eines der historisch bedeutendsten Gebäude in Lehrte. Im Jahr 1844, kurz nach dem Beginn der Arbeiten an der Bahntrasse Peine– Hannover, wurde der Grundstein für das Gebäude gelegt. Baumeister war der damals erst 26-jährige Meister der hannoverschen Backsteingotik, königlich-hannoversche Baurat und Professor der Baukunst, Conrad Wilhelm Hase. Der Bahnhof in Lehrte war der erste seiner Art bei der Königlich Hannoverschen Eisenbahn. 1890 wurde er auf seine heutige Größe erweitert. Mit dem Bau des Bahnhofs und des Eisenbahnknotenpunkts aus den Linien Hannover– Braunschweig und Celle– Hildesheim entwickelte sich Lehrte von einem Bauerndorf, das ein gutes Stück südöstlich der Station lag, zu einer Stadt und zu einem Standort für Handel, Gewerbe und Industrie. Endpunkt der Strecke in Richtung Osten war ab 1871 der Lehrter Bahnhof in Berlin, der 1958 abgerissen wurde. Noch heute trägt der Hauptbahnhof in Berlin, der unweit des früheren Lehrter Bahnhofs errichtet wurde, den Namenszusatz „Lehrter Bahnhof“ – was aber nur noch auf wenigen Schildern im Bereich der S-Bahnsteige dokumentiert ist. Für den Personennahverkehr ist der Bahnhof in Lehrte einer der wichtigsten Knotenpunkte in der Region Hannover. Rund 11.000 Menschen nutzen ihn im Schnitt täglich – so viele wie bei keinem anderen Bahnhof in der Region Hannover, ausgenommen der Hauptbahnhof in der Landeshauptstadt.

Von Achim Gückel