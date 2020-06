Lehrte

Ein Dieb hat am Sonnabend gegen 7 Uhr ein Portemonnaie aus einem Volvo V 50 gestohlen, den die Halterin an der Kreisstraße 122 zwischen Ahlten und Kolshorn abgestellt hatte. Die Halterin wollte einen Spaziergang unternehmen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ihren Angaben zufolge beobachtete die Autofahrerin dann aus der Ferne, wie der Täter die hintere Seitenscheibe des Wagens einschlug und unerkannt auf einem Fahrrad in Richtung Ahlten flüchten konnte. Bei ihrer Ankunft am Auto stellte sie den Verlust der Geldbörse fest.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Sie sollten sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 melden.

Anzeige

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Lehrte lesen Sie hier in unserem Ticker.

Weitere NP+ Artikel

Von Antje Bismark