Gut drei Wochen nach dem schweren Unfall in der Feldmark zwischen Lehrte-Aligse und Kolshorn ist einer der Beteiligten verstorben. Der 48-jährige Mann erlag am Mittwoch seinen schweren Verletzungen. Er war nach dem Crash, den ein 20-Jähriger mit einem Mercedes-Pickup verursacht hatte, in seinem Auto eingeklemmt gewesen.