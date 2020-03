Wer in der Nazizeit Musik hörte, die amerikanisches Lebensgefühl vermittelte, machte sich mindestens verdächtig. Oder er landete gleich im „Karzer“. So haben Birgit Dunkel und Dokumentarfilmer Rasmus Gerlach haben dem Thema „Swing-Jugend in der Nazi-Zeit“ in einer Lesung im Anderen Kino genähert.