Lehrte/Immensen

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Immenser Landstraße das Fahrzeug eines Lehrters gerammt und dabei beschädigt.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Lehrter auf der Immenser Landstraße in Richtung Immensen. In der Kurve in Höhe des Wiehenkamps kam ihm ein Fahrzeug entgegen. Beim Vorbeifahren geriet es auf die Gegenfahrbahn. Der Lehrter Autofahrer konnte nicht ausweichen und das entgegenkommende Fahrzeug rammte den Toyota am Spiegel. Der Autofahrer kam mit einem Schrecken davon. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter in Richtung Lehrte.

Die Höhe des Schadens an dem Toyota ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfall unter der Telefonnummer (05132) 8270.

Von Patricia Oswald-Kipper