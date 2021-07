Lehrte

Ein unbekannter Autofahrer ist in der Nacht zu Mittwoch an der Straße Am Gehrkamp gegen den Zaun eines Grundstücks gefahren. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Unfall sowohl der Zaun als auch ein Eckpfeiler beschädigt. Der Unfallfahrer flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 32) 82 70.

Von Patricia Oswald-Kipper