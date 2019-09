Ahlten

Ein Autofahrer hat einem Radfahrer die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der 30-Jährige war in seinem Auto am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr vom Eisenbahnlängsweg aus Ahlten kommend in Richtung der Straße Am Rehwinkel unterwegs. Als er nach rechts in den Rehwinkel einbiegen wollte, übersah er nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 77-Jährige stürzte nach der Kollision mit dem Auto und schürfte sich dabei beide Knöchel und ein Knie auf. Der Senior wurde anschließend zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Lehrte lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Oliver Kühn