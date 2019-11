Lehrte

Wer diese Tage im November vor 30 Jahren bewusst miterlebt hat, wird sie nie vergessen. Damals, am 9. November 1989, öffnete sich die innerdeutsche Grenze – das Ergebnis der friedlichen Revolution in der DDR. An diese Zeit erinnert die Ausstellung „30. Jahrestag des Mauerfalls“, die nun im Südflügel des Lehrter Rathauses zu sehen ist. Gespickt ist die Schau, die sich über 20 großformatige Plakate erstreckt, mit einer Vielzahl von zeithistorischen Fotos und Dokumenten aus den Jahren 1989 und 1990.

Herausgeber der Ausstellung sind die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Insbesondere die Tatsache, dass Lehrte kurz vor der Wende, im Oktober 1989, eine offizielle Städtepartnerschaft mit Staßfurt in Sachsen-Anhalt begründet hat, stelle einen besonderen Zusammenhang zur Ausstellung her, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Schau ist für mehrere Wochen im Rathaus montags bis freitags bis 16 Uhr zugänglich.

Politischer Vorstoß von CDU und Piraten

Der Rat der Stadt Lehrte hatte im Sommer den Beschluss gefasst, die Ausstellung in die Stadt zu holen. Die Ratsgruppe aus CDU und Piraten hatte das im Juni angeregt. Sie hatte damals argumentiert, dass „die Selbstbefreiung der Ostdeutschen von einem sozialistischen Unrechtsstaat mithilfe von basisdemokratischen Mitteln“ ein beeindruckendes Zeugnis der damaligen Gesellschaft sei. Der Fall der Mauer sei neben der Wiedervereinigung einer der Wendepunkte deutscher Geschichte. „An diesen Freiheitsdrang und an die Verbrechen des Unrechtsregimes der DDR zu erinnern ist die Pflicht eines jeden aufrichtigen Demokraten, der das deutsche Grundgesetz achtet und feiert“, hieß es im Antrag von CDU und Piraten.

Von Achim Gückel