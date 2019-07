Lehrte

Selbsthilfegruppen arbeiten meist ohne große Bühne. Menschen, die chronisch erkrankt sind, an Suchten leiden, körperliche Einschränkungen oder psychosoziale Probleme haben und sich dabei gegenseitig helfen, treffen sich meist im Verborgenen. Die Wanderausstellung „ Selbsthilfe zeigt Gesicht“ gibt einen Eindruck, was Selbsthilfegruppen tun, wie sie Menschen helfen und welche Erfolge sie haben. Die Schau ist jetzt im Lichthof der Volkshochschule am Rathausplatz 2 zu sehen.

Rund 600 Selbsthilfegruppen in der Region

Rund 600 Selbsthilfegruppen gibt es in der Region Hannover. 400 davon arbeiten in der Landeshauptstadt, der Rest ist in den Städten im Umkreis aktiv. Diese Zahlen zeigen, dass derartige Hilfsangebote für viele Menschen ein zentraler Bestandteil des Lebens und der körperlichen wie seelischen Gesundheit sind.

„Selbsthilfe macht mich stark“: Elke Müller (rechts) von der Lehrter MS-Kontaktgruppe spricht bei der Eröffnung der Schau „Selbsthilfe zeigt Gesicht“ im VHS-Lichthof. Quelle: Achim Gückel

„ Selbsthilfe macht mich stark, sie kostet nichts und sie ist eine sehr wertvolle Erfahrung“, sagte Elke Müller jetzt bei der Eröffnung der Schau in Lehrte. Sie gehört der örtlichen Multiple-Sklerose-Kontaktgruppe an und stand bei der Vernissage stellvertretend für die vielen Menschen, die sich regionsweit in der Selbsthilfe engagieren. Sie verdeutlichte auch, dass es in den Gruppentreffen nicht immer nur um die Erkrankung oder deren Therapie gehe, sondern vielmehr um den Austausch über Privates, um Gefühle und das menschliche Miteinander. „Lachen hilf uns allen“, sagte Müller.

Statements, Biografien und Videos

Die Ausstellung „ Selbsthilfe zeigt Gesicht“ wurde von der Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich (Kibis) erarbeitet, welche seit Februar auch ein Büro in Lehrte hat. Sie vermittelt nicht nur Allgemeines über das Wesen der Selbsthilfe, sondern bringt dem Betrachter auch Statements, Biografien und Erfolgsgeschichten von Betroffenen nahe. Fotos, Klapptafeln und eine Videopräsentation, in der Mitglieder einer Selbsthilfegruppe zu Wort kommen, machen das Thema begreifbar.

Und die Schau verdeutlicht noch etwas Wichtiges: In eine körperliche oder seelische Ausnahmesituation kann jeder geraten – und zwar von heute auf morgen. Selbsthilfegruppen geben dann möglicherweise die entscheidenden Impulse auf dem Weg zurück in die Normalität. Oder wie es Lehrtes zweiter stellvertretender Bürgermeister Wilhelm Busch bei der Ausstellungseröffnung ausdrückte: „ Selbsthilfe bietet einen extrem hohen Nutzen für die Gesellschaft.“

Die Schau im Lichthof der VHS im Gebäude am Rathausplatz 2 ist noch bis zum 19. Juli jeweils montags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr, dienstags von 9 bis 12 sowie von 13 bis 19 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Außenstelle der Kibis in Lehrte befindet sich im Familienservicebüro am Rathausplatz 2 und hat seine Sprechzeiten montags von 10 bis 12 Uhr. Kibis in Lehrte ist unter Telefon (05132) 8628291 sowie über die Mailadresse info@kibis-lehrte.de erreichbar.

Von Achim Gückel