Kommunalpolitische Sitzungen müssen öffentlich sein, damit Bürger sich die Debatten anhören und Fragen stellen können. Doch in Zeiten von Corona hat sich vieles geändert. Seit Sommer vergangenen Jahres steht im niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz, dass bei einer sogenannten epidemischen Lage von dem altbekannten Verfahren für Sitzungen abgewichen werden darf und Gremiensitzungen zum Beispiel als Videokonferenzen stattfinden dürfen. Von dieser Möglichkeit und angesichts der noch immer prekären Corona-Lage verlegt die Stadt Lehrte ihre öffentliche Fachausschusssitzungen vorerst auf Livekonferenzen im Internet.

Das betrifft zunächst drei politische Zusammenkünfte: jene des bau- und Verkehrsplanungsausschusses am Montag, 8. Februar, ab 17 Uhr, des Ausschusses für Umwelt und Landschaftspflege am Dienstag, 9. Februar, ab 17 Uhr, sowie des Ausschusses für Haushalt, Wirtschaft, Liegenschaften und Feuerschutz am Dienstag, 9. Februar, ab 17 Uhr. Diese werden im Konferenzportal WebEx über die Bühne gehen. Die für Mittwoch, 3. Februar, geplante Zusammenkunft des Jugendhilfeausschusses wurde abgesagt. In welcher Form die Sitzung des Rates am 17. Februar über die Bühne stattfinden soll, das ist noch unklar.

Aldi-Logistikzentrum ist Thema

In den Videositzungen geht es insbesondere um den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für ein Aldi-Logistikzentrum bei Aligse sowie den Stellenplan und den städtischen Haushalt für 2021. Der Haushaltsausschuss spricht auch über den geplanten zweiten Corona-Hilfsfonds für Lehrter Vereine.

Weil die Stadt den Bürgern auch weiterhin die Gelegenheit zur Teilnahme an öffentlichen Gremiensitzungen geben will und muss, sind Anmeldungen per E-Mail an die Adresse sitzungsdienst@lehrte.de unter Nennung des Vor- und Nachnamens möglich. Am Sitzungstag bekommen Angemeldete eine E-Mail mit den notwendigen Zugangsdaten. Die Stadt weist darauf hin, dass sie die Anzahl der Teilnehmer aus technischen Grünen beschränken kann. Die Software WebEx kann sowohl über eine Browseranwendung als auch über eine App genutzt werden.

Von Achim Gückel