Lehrte

Mehr als ein halbes Jahr lang haben Feuerwehrleute wegen der Corona-Pandemie keine praktischen Ausbildungsdienste mehr absolvieren können. Jetzt ist das dank gesunkener Infektionszahlen und einer gelockerten Dienstanordnung wieder möglich. Die Ortsfeuerwehr in Lehrte hat ihre Ausbildungen bereits wieder gestartet, teilt Sprecher Stephan Keil mit. Trainiert werde aber vorerst noch unter einem strengen Hygienekonzept und mit zwei unterschiedlichen Gruppen im wöchentlichen Wechsel. Das soll eine Durchmischung der Einsatzkräfte und eine mögliche Masseninfektion vermeiden.

Kinder und Jugendliche legen wieder los

Auch die Aufnahme von Ausbildungsdiensten in den Kinder- und Jugendfeuerwehren ist laut Keil nun wieder möglich. Am Montag, 7. Juni, um 17.30 Uhr startet die Jugendfeuerwehr, am Mittwoch, 9. Juni, um 17 Uhr jegen die Kinder wieder mit ihren Treffen los.

Von Achim Gückel