Darum gibt es kein Neubaugebiet an der Fortunastraße in Hämelerwald

Lehrte boomt: In den Neubaugebieten Im See am Rand von Arpke und Hannoversche Straße in Ahlten schießen die Häuser wie Pilze aus dem Boden. Das Baugebiet Kirchlahe in Sievershausen ist schon voll. Und auf dem ehemaligen Feierabend-Gelände an der Manskestraße in Lehrte sowie am Ostrand von Immensen und im kleinen Röddensen sollen schon bald ebenfalls Wohnhäuser entstehen.

In Hämelerwald allerdings kann man auf all diese Entwicklungen nur neidvoll blicken. Denn aus dem ehrgeizigen Plan, auch an der Fortunastraße in Hämelerwald ein Baugebiet zu entwickeln, wird nichts. Die derzeitigen Grundstückseigentümer und die Stadt haben sich nicht auf einen Verkauf der Wiesenflächen einigen können.

Der Hämelerwalder Ortsrat hatte sich erst vor Kurzem noch einmal über das Thema unterhalten. Einen Antrag der SPD-Fraktion, das ersehnte Baugebiet nicht von der Stadt planen und vermarkten zu lassen, sondern möglicherweise von einem Investor oder Grundstückseigentümer, zog das Gremium jedoch zurück. „Das Ganze liegt jetzt auf Eis“, sagte Ortsbürgermeister Dirk Werner ( SPD) enttäuscht. Grund dafür sei auch der Grundsatz der Stadt Lehrte, Baugebiete, die größer als ein Hektar sind, nur in absoluten Ausnahmefällen von privaten Investoren entwickeln zu lassen.

Suche nach Bauflächen ist sehr schwierig

Ihren Ausgang hatten die Pläne für ein Baugebiet in Hämelerwald im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) von 2016 genommen. Das Vorhaben war dort als eines der sogenannten Starterprojekte genannt worden – ähnlich wie die Entwicklung der anderen Neubaugebiete im Lehrter Stadtgebiet. Doch die Suche nach einer geeigneten Fläche in Hämelerwald gestaltete sich sehr schwierig. Denn die Ortschaft ist im Norden von einem Gewerbegebiet und der Autobahn 2 sowie im Osten und Westen von Wald umschlossen.

Die etwa 2,3 Hektar große Wiesenfläche an der Fortunastraße, direkt neben dem Gelände des Rewe-Zentrallagers, rückte im Jahr 2017 in den Fokus. Der Ortsrat drängte massiv auf ein Baugebiet auf dieser Fläche. Eine schalltechnische Untersuchung ergab, dass die Bebauung trotz der Nähe zur Bahntrasse und zum Logistikzentrum durchaus möglich wäre.

Lärmschutzwall und Dämmungen

Die Expertise machte aber auch deutlich, dass Maßnahmen zum Lärmschutz nötig würden – etwa die Einrichtung eines Lärmschutzwalls, der die zur Verfügung stehende Baufläche auf 1,7 Hektar verringern würde. Die Kosten allein für diesen Wall schätzten Experten der Stadt auf bis zu 220.000 Euro, die später auf die Grundstückspreise umzulegen wären. Und auch Lärmschutzmaßnahmen für die Neubauten wurden angeraten – etwa durch spezielle Dämmungen und die Ausrichtung von Wohn- und Schlafräumen ausschließlich nach Süden.

Ende 2018 hatte der Ortsrat beschlossen, die Planungen für das Neubaugebiet ernsthaft in Gang zu bringen. Interesse für Bauland gebe es in Hämelerwald reichlich, hatte Ortsbürgermeister Werner betont. Nun ist das Projekt vorerst gescheitert. Schon vor etwa einem halben Jahr seien die Gespräche über den Ankauf der Grundstücke eingefroren worden, sagt Stadtsprecher Fabian Nolting. „Wir kommen da nicht weiter.“

