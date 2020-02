Immensen

Schon im Jahr 2017 haben sich Immensen, Arpke und Sievershausen zu einer sogenannten Dorfregion zusammengeschlossen, und seit August 2018 ist diese in das Modellvorhaben für Soziale Dorfentwicklung aufgenommen worden. Diese wiederum legt den Fokus auf das gesellschaftliche Miteinander und das Dorfleben, gemeinsame Projektideen und eine zukunftsfähige Dorfentwicklung. Doch was bedeutet das genau? Darum geht es am Dienstag, 18. Februar, ab 18 Uhr in einer öffentlichen Auftaktveranstaltung für das Modellvorhaben. Sie findet in der Gaststätte Scheuers Hof an der Lehrter Straße 4 in Immensen statt und richtet sich an alle interessierten Bürger der drei Ortschaften sowie an Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Vereinen und Verbänden.

Ziel des Abends ist es, dass möglichst viele Bürger aus den drei Dörfern ihre Vorstellungen für Projektideen äußern. Die Auftaktveranstaltung schließt sich damit an Bürgerversammlungen im Jahr 2017 und sogenannte Strategieworkshops im Januar an. Gastgeber sind am Dienstagabend der Lehrter Bürgermeister Frank Prüße, Stadtbaurat Christian Bollwein sowie die drei Bürgermeister Falk Kothe ( Immensen), Armin Hapke ( Sievershausen) und Klaus Schulz (Arpke).

Wer will Dorfmoderator werden?

Vertreter des mit Moderation und Planung des Prozesses beauftragten Büros KoRiS (Kommunikative Stadt- und Regionalentwicklung) informieren an diesem Abend zunächst über das Modellvorhaben. Dann wird Swantje Eigner-Thiel von der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Göttingen unter anderem erläutern, wie sich Interessierte zu Dorfmoderatoren qualifizieren können. Anschließend geht es darum, konkrete Ideen für Projekte zu sammeln.

Bis zum Sommer sind weitere Veranstaltungen zum Thema Soziale Dorfentwicklung geplant – unter anderem Themenwerkstätten und Treffen von Arbeitsgruppen sowie eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.

