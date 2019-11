Aligse/Steinwedel

Viele Grundschulen im Lehrter Stadtgebiet haben bereits den Ganztagsbetrieb mit einem Angebot am Nachmittag eingeführt. Jetzt will die Aueschule in Aligse und Steinwedel nachziehen. Der Schulvorstand und der Elternrat haben die Einführung des Ganztagsbetriebs bereits befürwortet. Nun muss auch die Lehrte...