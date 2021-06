Ahlten

Gibt es doch noch eine Möglichkeit, ein Tempolimit an der Hannoverschen Straße einzuführen? Der in Ortsrat Ahlten will dafür jetzt Argumente sammeln. Dabei soll die Stadt helfen und mit einem Verkehrsstatistikgerät an der Einmündung der Straße Vor dem alten Kampe einerseits die Geschwindigkeiten der Autofahrer messen und andererseits das Verkehrsaufkommen auf der Straße registrieren. „Ziel ist es, eine nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage für eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu schaffen“, sagt Ortsbürgermeisterin Heike Koehler (CDU).

SPD hält Verkehrssituation für problematisch

Die SPD Ahlten hatte unlängst ein Tempolimit an der Hannoverschen Straße in Höhe des Neubaugebiets gefordert. Denn die Zufahrt zum Baugebiet befindet sich am Ortseingang an einem Straßenabschnitt, auf dem momentan noch Tempo 100 erlaubt ist. Ein- und ausfahrende Anwohner des Baugebietes sehen an dieser Stelle eine erhöhte Unfallgefahr. SPD-Ortsratsmitglied Timo Bönig hatte dazu die Versetzung des Ortsschildes Ahlten nach Ost vor die Ahornallee vorgeschlagen. Das hätte zur Folge, dass Autofahrer in Höhe des Neubaugebiets auf Tempo 50 abbremsen müssten.

Diesen Vorschlag lehnte die Stadt allerdings ab. Wie Fachdienstleiter Markus Baumgarten jetzt bei einem Ortstermin erklärte, sei eine Versetzung des Schildes aufgrund der geltenden Straßenverkehrsordnung nicht möglich. Ein Ortsschild dürfe ausschließlich im Bereich erkennbar beginnender geschlossener Bebauung aufgestellt werden. Dies sei laut Stadtverwaltung an der Hannoverschen Straße für den ortseinwärts fahrenden Verkehr in dem Bereich des Neubaugebietes aber nicht gegeben, bedauert Ortsbürgermeisterin Koehler. Die Anforderungen seien erst in Höhe des Grevenweges erfüllt.

Ortsbürgermeisterin setzt auf eine zeitnahe Lösung

Das Messgerät soll nun eine Woche lang den Verkehr registrieren. Der zuständige städtische Fachdienst und die Polizei sollen die Ergebnisse dann schnell auswerten, betont Koehler. Danach werde der Ortsrat „noch einmal die Möglichkeiten der Geschwindigkeitsbegrenzung erörtern“, verspricht die Ortsbürgermeisterin.

Von Patricia Oswald-Kipper