Der Ortsrat in Lehrte-Ahlten hat seine Forderung wiederholt, endlich den Unfallschwerpunkt an der Einmündung der Straße Am Rehwinkel (Kreisstraße 122) zu entschärfen. Anlass dafür ist ein schwerer Unfall, der sich dort im September ereignet hat. Darin war ein Polizeiwagen verwickelt und es gab zwei Schwerverletzte.