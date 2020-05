Der SV 06 Lehrte nutzt die Zeit in der Corona-Krise, um den Ascheplatz am Pfingstanger in Lehrte zum Kunstrasenplatz umzubauen. Die neue Anlage wird nach dem Hauptsponsor und Lehrter Unternehmer Hasan Kurtulus benannt und soll künftig Kurtulus-Arena heißen.