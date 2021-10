Die Stadt Lehrte plant einen neuen Rad- und Gehweg vom neuen Baugebiet „Im See“ bis zum Spielplatz „Krummer Kamp“. Damit soll der Bahnhof Arpke angebunden werden. Die Bauarbeiten sollen am 11. Oktober starten.

Arbeiten an neuem Radweg in Arpke beginnen

Lehrte - Arbeiten an neuem Radweg in Arpke beginnen

Lehrte - Arbeiten an neuem Radweg in Arpke beginnen