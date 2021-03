Lehrte

Aufatmen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lehrter Tafel an der Gartenstraße. Jetzt gibt es für all jene, die an der Lebensmittelausgabe für Bedürftige mitwirken, regelmäßig Corona-Schnelltests. Möglich wird das durch den Einsatz von Susanne Rüggeberg, Inhaberin der Engel-Apotheke an der Iltener Straße. Sie testet nun stets vor den Ausgaben am Mittwoch und Sonnabend alle beteiligten Ehrenamtlichen. „Wir freuen uns sehr über dieses Angebot von Frau Rüggeberg, man hat gleich ein besseres Gefühl bei der Arbeit“, sagt Marion Glaß aus dem Leitungsteam der Tafel.

Die Lehrter Tafel war in den vergangenen Monaten nicht von Corona-Fällen verschont geblieben. Vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden zu unterschiedlichen Zeiten positiv auf das Virus getestet, die Lebensmittelausgabe musste jeweils unterbrochen werden. Unter anderem war das im Februar sowie im Oktober der Fall. Durch die Schnelltests wird nun ausgeschlossen, dass infizierte Mitarbeiter bei den Ausgabetagen helfen.

An den Ausgabetagen müssen laut Glaß nun stets 14 Helferinnen und Helfer getestet werden. Inklusive der Lieferfahrer, die für die Tafel unterwegs sind, komme man auf etwa 40 Tests pro Woche. „Allen steht pro Woche ja ein kostenloser Schnelltest zu“, betont Glaß. Alle bisherigen Test seien negativ gewesen.

Die Lehrter Tafel hat auch Schutzmasken gespendet bekommen. Quelle: privat

Darüber hinaus hat die Lehrter Tafel, die etwa 300 Familien mit insgesamt 1000 Menschen regelmäßig mit Lebensmitteln versorgt, noch weitere Hilfe bekommen. Vom Bundesverband der Tafeln sowie von der Herstellerfirma Gauß in Wolfenbüttel gab es FFP-2- und OP-Masken. „In der vergangenen Woche waren wir dadurch in der Lage jedem bei uns eingetragenen erwachsenen Gäste eine Maske zur Verfügung zu stellen“, sagt Glaß.

Von Achim Gückel