Lehrte

Die Stadtverwaltung macht jetzt im Kampf gegen die illegale Müllentsorgung am Westring Ernst. Nach den ersten, weitgehend erfolglosen Kontrollen an einem Wochenende Ende Januar hat der städtische Ordnungsdienst im Februar die Kontrollen an dem immer wieder vollkommen verdreckten und überfüllten Wertstoffsammelplatz verstärkt. Das Ergebnis: Die städtischen Mitarbeiter registrierten allein 27 Ordnungswidrigkeiten, sprachen mündliche Verwarnungen aus und führten etliche Gespräche. Doch die schlimmsten Müllsünder blieben bei alldem unerkannt.

Übeltätern drohen empfindliche Bußgelder

Nach Angaben von Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung, sind die Ordnungswidrigkeiten jetzt bei der Abfallwirtschaft der Region Hannover (Aha) angezeigt worden. Es drohen den Übeltätern nun empfindliche Bußgelder.

Der Sammelplatz am Westring ist schon seit Jahren in der Kritik. Immer wieder entsorgen Müllsünder dort nicht nur Berge von Papier und Kartonagen, die sie neben die gefüllten Sammelbehälter legen. Auch Hausmüll, Sondermüll, Elektrogeräte oder Farbreste werden dort illegal abgeladen. Dieser Zustand nervt Anwohner seit Jahren, ist schon Gegenstand langer politischer Debatten in Lehrte gewesen, doch bisher kennt niemand ein Patentrezept gegen den Missstand. Der unlängst schon beschlossene radikale Rückbau des Wertstoffplatzes ist derzeit auf die lange Bank geschoben und soll im April neu beraten werden.

Am Wochenende kommen die Müllsünder

Nun hofft die Stadt, das Problem mit den verschärften Kontrollen des Ordnungsdienstes in den Griff zu kriegen. Der hatte im Februar mehrmals täglich den Zustand an den Containern am Westring dokumentiert. Weil Aha den Platz montags bis freitags täglich reinigt und die Container donnerstags geleert werden, registrierten die Kontrolleure an den Wochentagen nur wenige illegale Müllablagerungen.

Doch am Wochenende ist die Lage anders. Sonnabends und sonntags findet am Westring mitunter illegale Müllentsorgung in großem Stil statt. Das hätten Kontrollen an allen vier Wochenenden im Februar belegt, sagt Nolting. Im Bereich der Glascontainer fand man Taschen, Tüten und Säcke, die unter anderem Restmüll, Renovierungs- und Gartenabfälle sowie Kunststoffe enthielten. Vor den teilweise bereits gut gefüllten Papiercontainern lagen massenweise Kartonagen. „Diese waren zum Teil so groß, dass sie gar nicht in die Container gepasst hätten. Mit der ersten Fehlablagerung von Kartonagen scheint die Hemmschwelle zu sinken, weitere Kartonagen davor abzulagern“, meint Nolting. Den größten Zuwachs an Müll habe man an den Sonnabenden festgestellt.

Adressaufkleber kleben auf Kartons

Die entsorgten Kartonagen neben den Containern führten den Ordnungsdienst zu den 27 Müllsündern, die nun belangt werden. Denn auf vielen der Verpackungen befanden sich noch Adressaufkleber.

Das sind die Strafen für Müllsünder Nach Auskunft der Region kann es für ertappte Umweltsünder je nach Art des Unrats richtig teuer werden. Das achtlos weggeworfene Papiertaschentuch oder eine fallen gelassene Zigarettenpackung könne mit bis zu 50 Euro geahndet werden. Wer allerdings mehr als zwei Kilogramm Kartonage illegal entsorge, sei rasch mit 1000 Euro dabei. Bei Schadstoffen können auch mal 2000 Euro fällig werden, zitiert Regionssprecher Klaus Abelmann aus dem für Niedersachsen geltenden Bußgeldkatalog. Illegal abgeladener Sperrmüll, etwa mit einem Kühlschrank oder anderen schadstoffhaltigen Gegenständen, schlägt mit 2500 Euro zu Buche. Wer Altreifen entsorgt, kann bei einer Menge von mehr als fünf Stück mit bis zu 25.000 Euro zur Kasse gebeten werden. Die Strafen betragen je nach abgeladenem Stoff bis zu 50.000 Euro. Wenn indes niemand bei der Tat erwischt wird, zahlt die Allgemeinheit die Müllbeseitigung.

„Von Freitagabend bis Sonntag haben wir am Westring wirklich ein Problem mit dem illegal entsorgten Müll“, sagt auch Michael Großmann, Leiter des Fachbereichs für Ordnung und Bürgerservice im Rathaus. Diejenigen, die den Rest- und Sondermüll, Kunststoffe oder Gartenabfälle abluden, kämen auch stets im Schutz der Dunkelheit. Von diesen Müllsündern habe man bisher keinen auf frischer Tat ertappt. Doch die Stadt werde weiter kontrollieren, kündigt Großmann an. „Wir machen das unregelmäßig, aber engmaschig“, sagt er. Auch Dauerobservationen des Containerplatzes wie im Januar werde man wiederholen. Ebenso werde der Zustand auf dem Wertstoffplatz an jedem Tag morgens, mittags und abends fotografisch dokumentiert.

Auch Kontrollen an Bullenweg und Schwanenburg

Großmann erläutert zudem, dass auch die ebenfalls häufig vermüllten Wertstoffplätze an der Schwanenburg sowie am Bullenweg im Westen der Kernstadt kontrolliert werden. Wer selbst mitbekommt, dass an den Sammelplätzen illegal Müll entsorgt wird, kann sich an den Fachdienst Ordnung der Stadt unter der Mailadresse ordnung@lehrte.de wenden. „Sehr hilfreich wäre beispielsweise auch die Nennung des Nummernschilds“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

