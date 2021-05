Das Antikriegshaus in Lehrte-Sievershausen soll die Trägerschaft für das geplante Dokumentationsprojekt über die Opfer des Nazi-Regimes in Lehrte übernehmen. Geschäftsführer Elvin Hülser hat die Pläne jetzt vorgestellt.

Zwangsarbeiter sind eine der Opfergruppen, um die es in dem NS-Dokumentationsprojekt geht. Die Grabplatte auf dem Friedhof in Sievershausen erinnert an einen von ihnen. Quelle: Gisela Schulz