Antikriegshaus bittet zum Onlinevortrag über Plastikmüll

Sievershausen

Das Antikriegshaus setzt wegen der Corona-Pandemie weiterhin auf ein neues Veranstaltungsformat. Für Sonntag, 14. Juni, lädt die Einrichtung erneut zu einem Webinar ein, einem Vortrag samt anschließendem Gespräch via Internet. Ab 16 Uhr spricht dabei Henning Menzel, Professor für Polymerchemie an der Technischen Universität Braunschweig über das Thema Plastikmüll hoch drei. Ein Polymer ist ein chemischer Stoff, der aus sogenannten Makromolekülen besteht und bedeutet übersetzt „aus vielen Teilen aufgebaut“.

„Statt die geplanten Veranstaltungen wegen der Pandemie einfach abzusagen, wollen wir interessierten Menschen die Möglichkeit geben, über das Internet die Vorträge anzuhören“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Antikriegshaus. Dabei seien keine besonderen technischen Voraussetzungen erforderlich, lediglich ein Computer mit Internetverbindung und Sprachausgabe. Wer teilnehmen möchte, kann sich noch bis Sonnabend, 13. Juni, 19 Uhr, per E-Mail an die Adresse info@ antikriegshaus.de anmelden und bekommt dann einen Weblink zugeschickt, über den die Einwahl in die Veranstaltung möglich ist. Geplant ist, den etwa halbstündigen Impulsvortrags des Professors auch später noch über die Homepage des Antikriegshauses, antikriegshaus.de, abrufen zu können.

Anzeige

Moderner Werkstoff mit dunklen Seiten

Nach Menzels Vortrag haben die Teilnehmer noch die Gelegenheit, über das Chatprogramm Fragen zu stellen. Der Wissenschaftler will „ein differenziertes Bild eines modernen Werkstoffs zeigen, der auch seine dunklen Seiten hat“, heißt es in der Ankündigung des Antikriegshauses. Hergestellt aus fossilen Rohstoffen lande Plastik zu oft in der Umwelt, ohne dort abgebaut werden zu können. Das führe zum Beispiel zu schrecklichen Bildern von Tieren, die an Plastikmüll verenden. Andererseits hätten Kunststoffverpackungen aber auch Vorteile für die Frische von Lebensmitteln und in Sachen Hygiene. „Das Problem ist nicht, dass wir Kunststoffe nutzen, sondern wie wir sie nutzen“, meint Menzel.

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel