Die Lehrter FDP hat eine neue Vorsitzende: Annette Sturm-Werner löst den langjährigen Chef der Liberalen Dieter Münstermann ab. Münstermann war aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl angetreten. Seinen Sitz im Lehrter Rat behält er jedoch bis zum Ende der Amtsperiode im nächsten Jahr.

Annette Sturm-Werner, seit acht Jahren Mitglied der Lehrter FDP und seit 2016 für die Liberalen im Lehrter Stadtrat, freute sich über die Wahl. „Wir haben jetzt ein gutes Team zusammen“, sagte sie. Zu ihren drei Stellvertretern wurden Thomas Schorn, Holger Kettner und Fabian Fischer gewählt. Komplettiert wird der Vorstand mit Hans-Jürgen Schneider als Schatzmeister, Mira Teuber als Schriftführerin und Renate Schneider als stellvertretender Schriftführerin. Gemeinsam will das Team nun in den Kommunalwahlkampf starten.

FDP setzt sich für Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ein

Die FDP will sich dabei vor allem für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge einsetzen. „Eine Stundung der Beiträge hilft Privaten auch nicht weiter“, ist Sturm-Werner überzeugt. Die 50-Jährige ist nach Liselotte Veit die zweite Frau an der Spitze der Lehrter Liberalen. Die studierte Informationsmanagerin ist im Familienbetrieb in der Immobilienverwaltung tätig und hat eine 21-jährige Tochter.

Sturm-Werner will den Stadtverband, der in Lehrte zurzeit rund 30 Mitglieder zählt, vergrößern, er soll zudem jünger und weiblicher werden. Dazu will sie auch an den bisherigen Strukturen arbeiten: „Warum müssen Versammlungen immer abends stattfinden?“, fragt sie. Das mache es Familien schwer, sich in die Politik einzubringen. „Wir wollen da andere Formate finden“, sagt Sturm-Werner.

Noch nicht auf Zusammenarbeit mit CDU festgelegt

Ob die FDP nach der Kommunalwahl 2021 wieder mit der CDU eine Gruppe bildet, lässt sie offen: „Wir wollen uns da nicht festlegen“, sagt sie. Es gehe vor allem darum, inhaltliche Übereinstimmungen zu finden.

Die im März wegen der Corona-Pandemie abgesagten Vorstandswahlen wurden im Hotel Fricke in Hämelerwald nachgeholt. Dabei wurde auch dem langjährigen FDP-Chef Münstermann für sein Engagement für die Lehrter FDP gedankt.

Von Patricia Oswald-Kipper