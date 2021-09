Ihre Schafkäserei bei Lehrte-Immensen hat sie geschlossen, jetzt rückt Angelika Dors dort die Kunst in den Vordergrund: Am Sonntag, 26. September, eröffnet sie die Galerie Steinbeck 1. In der ersten Ausstellung sind eigene Objekte und Malerei von Gunda Kaper-Lührs zu sehen.