Ein arbeitsloser Mann aus Lehrte ist vom Amtsgericht Lehrte zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt worden, weil er wiederholt betrunken mit seinem Pedelec unterwegs war – bei einem Sturz im vergangenen Februar hatte er dabei einen Schädelbruch erlitten. Sogar bei der Verhandlung bemerkte Amtsgerichtsdirektor Robert Glaß bei dem 43-Jährigen eine Alkoholfahne und ließ ihn sofort vor Ort pusten. Das Ergebnis: Der Mann hatte 0,96 Promille Atemalkohol. Noch im Gerichtssaal räumte der Angeklagte ein Alkoholproblem ein und gab an, nun eine Therapie anzustreben. „Das sollte ein warnendes Beispiel für andere sein“, resümiert Glaß.

Am 20. Februar vergangenen Jahres war der 43-Jährige um 16.45 Uhr mit 3,08 Promille Alkohol im Blut an der Iltener Straße an einer Haltestelle gegen ein Hinweisschild geprallt und hatte sich bei dem Sturz schwer verletzt. Mehrere Operationen waren zur Genesung nötig. Im Krankenhaus stellte man dann jedoch fest, dass ein offener Haftbefehl gegen ihn vorlag, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte – wegen Trunkenheit im Verkehr, wie schon öfter in seinem Leben.

Mit 2,3 Promille zur Wache

Nach dem Klinikaufenthalt besann sich der Lehrter dann offenbar, dass noch ein Haftbefehl gegen ihn offen war. Also fuhr der Hartz-IV-Empfänger am 15. Juni zur Polizei, um sich zu stellen, wie Glaß sagt. Das war abends um 21.30 Uhr. Die Beamten stellten sofort einen Alkoholgeruch fest und ließen den Mann noch vor Ort pusten. Und tatsächlich ergab ein Atemalkoholtest den Wert von 2,3 Promille. Auf die Frage, wie er denn unterwegs sei, gab er sein Pedelec an. Diesen Vorwurf der Trunkenheit im Verkehr stellte Amtsgerichtsdirektor Glaß aber ein, weil die Polizisten als Strafverfolgungsbehörde ihn vorher hätten belehren müssen, dass er auf die Frage nicht zu antworten brauche.

Von Oliver Kühn