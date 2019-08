Arpke

Das Andere Kino Lehrte bittet zum Film-Open-Air im Grünen. Am Sonnabend, 17. August, flimmert auf dem Gelände des Naturfreundehauses Grafhorn zwischen Immensen und Arpke unter freiem Himmel die deutsche Komödie „25 km/h“ über die Großbildleinwand. Filmbeginn ist gegen 21 Uhr mit Einbruch der Dunkelheit. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Die Besucher können auf Bierbänken sitzen. Eine Sitzplatzgarantie gibt es allerdings nicht, Reservierungen sind nicht möglich. Wer möchte, kann sich aber eigene Decken, Klapp- oder Campingstühle mitbringen.

Komödie um zwei entfremdete Brüder

Die Komödie ist freigegeben ab sechs Jahren. Es geht darin um die Brüder Christian ( Lars Eidinger) und Georg ( Bjarne Mädel), die sich seit Jahren nicht gesehen haben und sich nun ausgerechnet auf der Beerdigung ihres Vaters wiedertreffen. Schon auf dem Friedhof kochen die Emotionen hoch, beim Leichenschmaus kommt noch Alkohol ins Spiel, und so beschließen die beiden kurzerhand, die Mofa-Tour quer durch Deutschland nachzuholen, die sie eigentlich schon als Jugendliche unternehmen wollten.

Vom Schwarzwald bis nach Rügen soll die Reise gehen und dabei nie schneller als 25 km/h gefahren werden. Dafür haben die entfremdeten Brüder auf diese Art umso mehr Gelegenheit für jede Menge Abenteuer und umso mehr Zeit, sich wieder näherzukommen.

Mit den Filmvorführungen unter freiem Himmel knüpft das Andere Kino an die Erfolge aus der Vergangenheit an. Zu Open-Air-Kinos kamen in den Vorjahren stets bis zu 300 Leute. Bis 2004 hatte das Kinoteam Filme auf der Wiese am Rodelberg gezeigt.

Die Kinokarten kosten 7 Euro. Im Anderen Kino am Sedanplatz 26a gibt es Tickets im Vorverkauf.

Mehr zum Thema

Die HAZ-Filmkritik: „25 km/h“ – Mein Mofa ist meine Harley

Von Katja Eggers