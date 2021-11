Lehrte

In Burgdorf, Laatzen und anderen Städten der Region Hannover gibt es schon eines. Jetzt zieht auch Lehrte mit der Einrichtung eines eigenen Corona-Impfzentrums nach. Ab Montag, 6. Dezember, soll es in Räumen an der Zuckerpassage, direkt gegenüber der Alten Schlosserei, den Piks geben, der vor schweren Erkrankungen schützen kann. Das hat Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße (CDU) am Freitagmittag mitgeteilt – nur wenige Stunden nach der offiziellen Zusage vom Gesundheitsamt der Region.

Das Impfzentrum werde montags bis freitags jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein, sagte das Stadtoberhaupt. Er rechne mit großem Zuspruch für das Angebot. Das Impfzentrum werde zudem so lange geöffnet bleiben, wie es gebraucht werde, zur Not bis weit ins nächste Jahr hinein, betonte Prüße. Es sollen Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich sein.

Impfzentrum in früheren Redaktionsräumen

In den Räumen, die nun zum Lehrter Impfzentrum werden sollen, war bis vor gut zwei Monaten noch die lokale Redaktion der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse untergebracht. Seit Mitte September stehen sie jedoch leer. Der Service- und Ticketshop an dieser Stelle hatte bereits zu Beginn der Corona-Pandemie schließen müssen.

Hier entsteht das Lehrter Impfzentrum. Ab dem 6. Dezember soll es an der Zuckerpassage den Piks geben, der vor dem Coronavirus schützt. Quelle: Achim Gückel

Prüße lobt nun die zentrale Lage der Räume in der Lehrter City. Er habe den leer stehenden Laden schon lange im Auge gehabt, sagt er. Für ein Impfzentrum sei er perfekt geeignet: „Eine bessere Lage in der Innenstadt gibt es nicht.“ Mit den nötigen Umbauten werde man nun umgehend und unbürokratisch beginnen, versprach der Bürgermeister. Sven Proges, Fachdienstleiter für zentralen Service bei der Stadt, nannte es am Freitagmittag eine „sportliche Aufgabe“, das Impfzentrum bis zum 6. Dezember startklar zu haben. Doch das werde man schaffen, sagte er optimistisch.

Stadt will Räume dauerhaft mieten

Bisher hat die Region zugesagt, in den Räumen an der Zuckerpassage eine einzelne Impfstraße einzurichten. Prüße hofft aber darauf, dass dort möglicherweise auch eine zweite Platz hat. Für einen Empfangsbereich, einen Platz für das ärztliche Gespräch sowie die Impfung und schließlich einen Warteraum reiche es aber auf jeden Fall, meint der Bürgermeister.

Lesen Sie auch: So läuft das Impfzentrum in Burgdorf

Corona: 34 Infektionen an Lehrter Schulen Die Corona-Infektionszahlen steigen auch in Lehrte stark an. Nach Angaben des Gesundheitsamtes der Region Hannover sind in Lehrte aktuell 165 Lehrter mit dem Corona-Virus infiziert. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 219,9. 31 Neuansteckungen wurden gemeldet. Laut Lehrtes Fachdienstleiter Eckard Otte waren am Freitag auch 34 Schülerinnen und Schüler mit dem Covid-19-Virus infiziert, 80 befanden sich zu diesem Zeitpunkt in Quarantäne. Dennoch seien Schulen nicht Treiber der Infektion, betonte Otto im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur. „Infektionen mit dem Corona-Virus fanden bislang glücklicherweise nicht in den Schulen statt.“ Die Ansteckungen mit dem Virus verliefen im privaten Bereich – so etwa bei Geburtstagen oder wie kürzlich im Lehrter Hallenbad beim Schulschwimmen. „Damit wird klar, dass die Einhaltung der AHA-Regeln und das tägliche Testen den Schülerinnen und Schülern einen guten Schutz bieten“, so Otto.pos

Prüße möchte die Räume an der Zuckerpassage zudem dauerhaft für die von Raumnot geplagte Stadtverwaltung sichern. Noch stehe zwar die Zustimmung aus der Lehrter Politik dafür aus, doch schon Anfang Dezember könne der entsprechende Beschluss getroffen werden. Dann könne in die von großen Glasfronten geprägten Räume direkt am August-Bödecker-Platz das Stadtmarketing mit Geschäftsführerin Sonja Truffel sowie der städtische Ordnungsdienst einziehen. So laute zumindest der Plan, sagt Prüße.

SPD-Ratsfrau regt Impfbusse für Ortsteile an

Erst am Donnerstag war aus der Lehrter Politik heraus der Ruf nach einem Impfstation in der Stadt laut geworden. Die SPD-Ratsfrau und Regionsabgeordnete Helga Laube-Hoffmann hatte die zügige Einrichtung einer solchen Einrichtung in der Innenstadt gefordert. Der Anteil der Ungeimpften sei auch in Lehrte viel zu hoch. Es gelte, schnellstmöglich Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen anzubieten. Auch den Einsatz von Impfbussen in den Ortsteilen regte Laube-Hoffmann an.

Von Achim Gückel